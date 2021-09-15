Гарибашвили провел встречу с министром юстиции Турции

В администрации правительства Грузии в Тбилиси состоялась встреча премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля.

Как отметил в ходе беседы глава грузинского правительства, эффективное сотрудничество с соседними странами в нынешних реалиях является единственным способом обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития государства.

Гарибашвили также поблагодарил Гюля за поддержку Турцией курса на евроатлантическую интеграцию.



Кроме того, премьер заявил о готовности Грузии к дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Турцией, подчеркнув, что углубление политического и экономического сотрудничества между Тбилиси и Анкарой является приоритетом.

Помимо этого, в ходе беседы Гарибашвили заявил о готовности правительства Грузии укреплять связи с Турцией в области правосудия, верховенства закона и прав человека. Он добавил, что большое значение имеет подписание меморандума о сотрудничестве между соответствующими ведомствами двух стран, передает "Грузия Online",