Этнические казахи из Ирана прилетели в Мангистау

В Мангистаускую область прибыл самолет с 53 казахами-репатриантами из Ирана. Временно их поселят в общежитие, а затем отправятся в Северо-Казахстанскую область.

"Из города Горган Исламской Республики Иран прибыли 53 кандаса. Планируется, что они 2-3 дня будут в Актау, временно разместятся в общежитии. Для них созданы все условия. Далее они проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в Северо-Казахстанскую область", - приводит слова замглавы Актау Абылкаира Байпакова "Спутник-Казахстан".

Стоит отметить, что из прибывших в Мангистау 53 человек - 25 детей. Всего в область прибыло 20 семей.

Подчеркивается, что перелет "кандасов" был организован МИД Казахстана, посольством Казахстана в Иране и НАО "Фонд Отандастар" при поддержке акиматов Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.