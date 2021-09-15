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Аксенов: Крым готов к возможным провокациям во время выборов

Аксенов: Крым готов к возможным провокациям во время выборов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о готовности местных правоохранителей к возможным провокациям во время выборов 19 сентября на территории региона.

"Правоохранительная система настроена на пресечение провокаций. Если найдут жуликов, которые попробуют нанести ущерб Республике Крым, ее жителям или инфраструктуре, - к сожалению, такое жулье появляется - поборемся", - заверил он, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

Также Аксенов обратил внимание на то, что примеры, когда такие нарушители были задержаны правоохранительными органами и называли своих заказчиков, есть.

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Вестник Кавказа

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