В Тбилиси вырастет парк городского транспорта

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о расширении городского автопарка. Так, по его словам, 22 сентября парк пополнится на 90 микроавтобусов и 20 автобусов.

"Изменения осуществляются для того, чтобы не оставить ни одну улицу, где не ходит общественный транспорт. Он должен быть доступным и удобным для всех", – сказал он на заседании городского правительства.

Каладзе отметил, что цель мероприятия – повышение доступности общественного транспорта, передает Sputnik Грузия.