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В Узбекистане уволили инспектора ДПС, спавшего в машине в рабочее время

В Узбекистане уволили инспектора ДПС, спавшего в машине в рабочее время

В Узбекистане лишился работы инспектор ДПС, спавший в автомобиле в рабочее время.

Видео с этим инцидентом, распространенном накануне в социальных сетях, было снято 11 сентября в Янгихаетском районе Ташкента.  

После публикации ролика была начата служебная проверка, по итогам которой на инспектора наложили дисциплинарное взыскание. Кроме того, за различные неэтичные действия, безответственность, нарушение требований нормативных приказов МВД инспектор был освобожден от занимаемой должности.

Его руководители также получили дисциплинарное взыскание, передает Podrobno.uz.

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Вестник Кавказа

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