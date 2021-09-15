В Узбекистане продавалась купюра в миллион долларов

Двое мошенников были задержаны правоохранителями в Узбекистане за продажу купюры в миллион долларов США. Стоимость банкноты составляла $40 тыс долларов

В пресс-служба генпрокуратуры страны отметили, что купюра не имеет ценности.

По статье "мошенничество в особо крупном размере", возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Известно, что купюры соответствующего номинала были выпущены в США в 1988 году, однако они не приняты в качестве официальной денежной единицы. Тем не менее, эти купюры представляют большую коллекционную ценность, так как были членским билетом в клуб миллионеров, основанный предпринимателем Тери Стюардом, поясняет РИА Новости.