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У "Автодора" есть два варианта строительства платной трассы Джубга-Сочи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

ГК "Автодор" планирует через месяц представить на рассмотрение правительства два варианта строительства платной трассы Джубга-Сочи, - рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Существует два варианта строительства - горный и прибрежный. В ближайшее время специалисты завершат проработку по этому вопросу и оценят экономическую целесообразность одного или другого маршрута, - отметил Петушенко, напомнив, что автодорога проходит в стесненных горных условиях и связана с большой протяженностью возведения искусственных сооружений, поэтому стоимость и сроки строительства сильно зависят от выбора варианта прохождения, передает РИА Новости. 

Напомним, по предварительным подсчетам Минтранса, стоимость новой трассы составит около 2,4 трлн рублей. Проект планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.

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Вестник Кавказа

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