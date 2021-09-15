Росгвардейцы нашли и уничтожили тайник с оружием в Чечне

Военнослужащие Росгвардии обнаружили и ликвидировали тайник, в котором хранились оружие и боеприпасы, в Чечне. Такое сообщение распространила пресс-служба 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

В нем говорится, что члены отдельного специального моторизованного батальона "Юг" грозненского соединения Росгвардии, вместе с представителями ФСБ, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Урус-Мартановском районе нашли схрон с оружием и боеприпасами.

"В ходе обследования в тайнике были обнаружены ручные противотанковые гранатометы, переносной противотанковый ракетный комплекс "Фагот", реактивный пехотный огнемет "Шмель", противотанковые, артиллерийские мины и патроны к стрелковому оружию", - пояснили в пресс-службе.

В Росгвардии предположили, что злоумышленники спрятали эти предметы в тайнике несколько лет назад. Проведя обследование, саперы группы разведки и разминирования уничтожили тайник вместе с опасным содержимым накладными зарядами.