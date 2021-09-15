Минэнерго России расскажет правительству о целесообразности допуска "Роснефти" к "Северному потоку-2"

В ближайшее время министерство энергетики России должно предоставить в правительство доклад о целесообразности экспорта газа компанией "Роснефть" по газопроводу "Северный поток-2". Такое заявление сделал сегодня вице-премьер РФ Александр Новак.

"Там сроки уже подходят, в ближайшие дни должен поступить доклад Минэнерго и правительство будет докладывать президенту", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Напомним, ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российская компания "Роснефть" попросила президента России Владимира Путина разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых). С таким предложением глава компании Игорь Сечин обратился 13 августа к главе государства. Новак впоследствии подтвердил, что президент поручил рассмотреть данный вопрос.