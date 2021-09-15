Проценко: программа постковидной реабилитации в Кавминводах лучшая в стране

Разработанная в регионе Кавказских Минеральных Вод программа постковидной реабилитации является одной из лучших в стране, - заявил в ходе рабочего визита в Кисловодск главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы ездим по регионам и собираем лучшие практики. Наверное, то, что мы сегодня увидели, - это действительно лучшая практика, если говорить о третьем этапе реабилитации пациентов, перенесших ковид. Это не история спа-услуг, это реально третий этап реабилитации с понятно разработанной вместе с экспертами-пульмонологами концепцией, которая все же требует еще дальнейшего развития", - сказал Проценко, цитирует его "Это Кавказ".

Посетив курортную поликлинику и один из санаториев, Проценко отметил методологию и высокую медицинскую составляющую реабилитации.

"Мало вылечить пациента. После лечения его нужно вернуть к исходному качеству жизни", - подчеркнул медик, отметив, что его заинтересовали краевые наработки, которые впоследствии можно будет использовать в масштабах страны.

"Свои предложения он также внес. Будем учитывать и внедрять", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

"На сегодняшний день постковидную реабилитацию на Ставрополье прошли около 50 тыс человек, и у края есть возможность одномоментно принимать не менее 14 тыс человек по этим программам - то есть как минимум вдвое больше, чем сейчас. Будем к этому стремиться", - добавил Владимиров.