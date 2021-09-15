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Зам Пашиняна надеется на снижение цены российского газа для Армении

Зам Пашиняна надеется на снижение цены российского газа для Армении

Ереван рассчитывает, что Москва как минимум не будет поднимать цену на газ в текущем году. Об этом заявил, выступая в Национальном собрании, вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Переговоры с ПАО "Газпром" носят перманентный характер. Пытаемся говорить, как минимум, о сохранении существующей цены, а не повышении", - цитирует его "Интерфакс".

Политик пообещал, что никаких неожиданностей ждать не стоит, и выразил надежду, что цена на газ на границе останется прежней.

Напомним, в данный момент российский газ обходится Армении в $165 за 1 тысячу кубометров.

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Вестник Кавказа

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