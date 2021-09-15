Зам Пашиняна надеется на снижение цены российского газа для Армении

Ереван рассчитывает, что Москва как минимум не будет поднимать цену на газ в текущем году. Об этом заявил, выступая в Национальном собрании, вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Переговоры с ПАО "Газпром" носят перманентный характер. Пытаемся говорить, как минимум, о сохранении существующей цены, а не повышении", - цитирует его "Интерфакс".

Политик пообещал, что никаких неожиданностей ждать не стоит, и выразил надежду, что цена на газ на границе останется прежней.

Напомним, в данный момент российский газ обходится Армении в $165 за 1 тысячу кубометров.