Brent поднялась выше $75 за баррель

Нефть марки Brent превысила отметку в $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, на 16:05 (мск) стоимость ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до $75,02 за баррель (рост на 1,93%).

К 16:10 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $74,98 за баррель (рост на 1,88% к уровню закрытия предыдущей сессии).

В последний раз цена Brent поднималась выше $75 за баррель 2 августа.

В свою очередь, нефть марки WTI подорожала до $71,74 за баррель (рост на 2,15%).