Двое пастухов убили фермера в Алматинской области

Сотрудники полиции задержали в Алматинской области Казахстана двух наемных работников, подозреваемых в убийстве главы крестьянского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Местные жители обнаружили тело мужчины неподалеку от горного перевала Алтын-Эмель. Погибшим оказался 65-летний житель Илийского района.

Правоохранители по горячим следам установили подозреваемых в убийстве фермера. Один из них был найден спящим в машине потерпевшего недалеко от места убийства, а второй - у села Коныролен. Было установлено, что задержанные подрабатывали пастухами у погибшего в крестьянском хозяйстве и в тот день возвращались из Жаркента. В какой-то момент между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой двое из них сначала избили, а затем задушили своего работодателя. После этого они похитили у него мобильный телефон, $100, 6 тыс тенге и машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, передает "Sputnik Казахстан".