Пашинян подтвердил законность проверки иранских грузовиков на дороге Герус-Кафан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в парламенте, прокомментировал создание азербайджанских постов на автодороге Герус-Кафан и проверки, которые проходят на них грузовики из Ирана.

Политик напомнил, что эта дорога в двух местах выходит за советские границы Армении, посты установлены именно там.

Пашинян указал, что в декабре 2020 года были достигнуты договоренности о том, что по дороге сможет свободно перемещаться армянский, но не иностранный транспорт. Именно поэтому, уточнил премьер, сейчас азербайджанская сторона проверяет идущие из Ирана грузовики, передает Sputnik Армения.

Глава правительства также отметил, что пользуется названиями населенных пунктов "Эйвазлы" и "Чайзами", чтобы граждане Армении понимали, что они расположены вне пределов независимой и советской Армении.