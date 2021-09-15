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Российский боец Альберт Дураев будет выступать в UFC

Альберт Дураев. Снимок с видео в YouTube
Альберт Дураев. Снимок с видео в YouTube

Российский боец смешанных единоборств (ММА) из Чечни Альберт Дураев вошел в состав Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На турнире Dana White’s Contender Series (DWCS), отборочным в UFC, Дураев в первом раунде победил бразильца Кайо Биттенкура болевым приемом, после чего президент UFC Дэйна Уайт предложил россиянину заключить контракт с организацией, - сообщает "Это Кавказ".

"Альберт - неприятный парень. У него стиль Хабиба, он тебя переводит, доминирует и финиширует. Он сказал, что хочет выступать каждый месяц, мне нравятся такие парни. Ты в UFC", - заявил Уайт.

Напомним, 32-летний Дураев – экс-чемпион организации ACB в полусреднем и среднем весе, на его счету 14 побед и три поражения в ММА.

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Вестник Кавказа

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