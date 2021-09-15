Ученые рассказали, может ли прививка от гриппа защитить от коронавируса

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд совместно коллегами из других университетов и научных центров Нидерландовти Германии провели исследование, в ходе которого выяснили, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от коронавируса COVID-19. Результаты исследования размещены на сервере препринтов medRxiv.

Во время первой волны пандемии специалисты провели исследование среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что те, кто привился от гриппа, заболевают коронавирусом намного реже тех, кто этого не делал - 2,1% против 3,3%. Риск заболеть COVID-19 у привитых против гриппа был на 47% ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2%, 3,9% и 50% соответственно, то есть защита от коронавируса у привитых против гриппа была еще выше, передает РИА Новости.

Как отмечают авторы исследования, результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего были обнаружены изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали спустя шесть недель после прививка.

Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, специалисты изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, которые ответственны за так называемый цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма), часто осложняющий течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человек, получивший ее, после этого заболеет COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 226 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.