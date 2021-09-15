Минздрав Ирана одобрил применение российского "Спутника Лайт"

Власти Ирана одобрили российскую антикоронавирусную однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", - сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении фонда, передает ТАСС.

Напомним, "Спутник Лайт" – это первый компонент двухкомпонентной российской вакцины "Спутник V", одобренной к применению в Иране в январе текущего 2021 года. Вакцинация препаратом позволит ускорить процесс защиты населения от заболевания и быстрее сформировать популяционный иммунитет, вакцина демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран.