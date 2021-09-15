Глава МИД Армении не попал на саммит ОДКБ из-за сломанного самолета

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не смог попасть на совместное заседание советов глав МИД, Минобороны и комитета секретарей Совбезов ОДКБ в Душанбе из-за проблем с транспортом. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Ваан Унанян.

По его словам, армянский министр не смог вылететь в столицу Узбекистана из-за неисправности гражданского самолета, передает Sputnik Армения.

Унанян заверил, что завтра Мирзоян обязательно примет участие в работе структур ОДКБ.