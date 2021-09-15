Авария снова оставила без электричества часть жителей Краснодара

Авария в энергосетях снова оставила без электричества около 2,4 тыс жителей Краснодара, - сообщается в аккаунте ЕДДС в Инстаграм.

Произошли отключения электроэнергии на улицах Экономическая, Выселковская, Малиновая, Западная, Милютинская, Фанагориевская, Учительская, Папоротниковая, Троицкая, на линии отключено 17 трансформаторных подстанций, - передает "АиФ-Юг". Кубанские энергетики обещают вернуть электричество в дома краснодарцев через четыре-пять часов.

Напомним, неделю назад, седьмого сентября, в Краснодаре без электроэнергии остались почти четыре тысячи человек, когда в Карасунском внутригородском округе из-за повреждения линии отключились 11 трансформаторных подстанций.