В понедельник, 13 сентября, в Грузии стартовала лотерея для привитых от коронавируса COVID-19 "Вакцинируйся и выиграй".

Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 млн лари (около $900 тыс). До конца 2021 года ежедневно по принципу случайного отбора будут разыгрываться 100 и 500 лари, а еженедельно - 1 тыс, 1,5 тыс, 5 тыс и 10 тыс лари.

В лотерее могут участвовать все граждане, которые получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 587 551 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 551 780 человек, умерли - 8347.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 226 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.