Каждый пятый россиянин убежден в опасности мобильной связи

Более 20% россиян считают, что мобильная связь несет опасность для человечества. Такие результаты дал опрос сервиса "Билайн "Мобильные опросы".

"63% респондентов считают, что мобильная связь не представляет угрозу для человечества, 15% сомневаются в этом, а 22% полагают, что мобильная связь опасна", - цитирует исследование ТАСС.

В ответ на вопрос, мобильная связь какого поколения может угрожать людям, 24% сказали, что боятся поколений 5G и 6G, 7% - второго поколения, 11% - четвертого, остальные 44% - опасаются всех поколений. Третье поколение связи не пугает никого.

Более половины - 54% тех, кто считает мобильную связь опасной, оценили исходящую от нее угрозу как умеренную, 19% - почти совсем незаметную, 17% - заметную, но все же не критичную, еще 10% полагают, что она очень велика.