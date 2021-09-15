В Ростове будет памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой

Сегодня, в день 99-летия создания службы Роспотребнадзора, в центре Ростова-на-Дону вблизи Ростовского государственного медицинского университета (РГМУ) был заложен памятный камень, на месте которого через год появится памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, создателю антибиотиков в СССР Зинаиде Ермольевой, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Жители Донского края с особым уважением и почтением относятся к заслуженным людям, судьбы которых связаны с нашей областью. Вклад Зинаиды Виссарионовны в развитие отечественной микробиологии и эпидемиологии бесценен, ее открытия стали новой эрой в здравоохранении", - рассказал Голубев, отметив, что при разработке макета памятника будет учитываться возможность наиболее подробно рассказать об истории ученого.

"Нам очень важно, чтобы памятник Зинаиде Ермольевой был особенным. Таким, какой была эта уникальная женщина-ученый, спасшая своими медицинскими изобретениями миллионы жизней. Итоговое решение по результатам конкурса будет приниматься совместно с творческим советом военно-исторического общества, властями Ростовской области и представителями Роспотребнадзора", - сказал на церемонии открытия памятного камня помощник президента РФ Владимир Мединский, отметив, что конкурс на создание памятника уже объявлен и к работе приглашены все скульпторы России.

"Я уверена, что это станет важным воспитательным моментом для студентов, потому что они будут видеть, что великие дела не забываются и что у них есть возможность, закончив ростовский медуниверситет, идти вперед в науку и достигать высот мирового уровня", - отметила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Напомним, Зинаида Ермольева в 1915 году окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, затем медицинский факультет Донского университета, а в юном возрасте, рискуя жизнью, сделала открытие, победившее холеру. Во время Великой Отечественной войны она изобрела советскую версию пенициллина, руководила разработкой левомицетина, стрептомицина, интерферона и других медикаментов.