Что Си Цзиньпину мешает встретиться с Байденом?

Когда Джо Байден приходил к власти, некоторые эксперты думали, что сейчас США помирится с Китаем. Но этого не произошло. Почему Китай превратился в главного врага США, и почему эту ситуацию не может изменить желание даже американского президента?

Президент Китая Си Цзиньпин недавно отказался встречаться с президентом США Джозефом Байденом. Это стало известно благодаря источникам авторитетной газеты Financial Times. Почему же китайский лидер не хочет видеть Байдена? Ответить на вопрос можно, если принять во внимание тот факт, что отношения США и Китая становятся в последние годы все более враждебными. И это не зависит от того, кто находится у руля в Белом доме. Проблема тут фундаментальная. Корень зла лежит не в конкретном человеке, а в глобальном противостоянии Китая и США.

Как ни странно, Китай для США стал опасен не тогда, когда после Второй мировой войны стал другом Советского Союза и начал бороться с капитализмом. Тогда Поднебесная, чья экономика была в 10 раз слабее американской, для Штатов никакой угрозы не представляла. Все изменилось в конце XX века. В начале 70-х годов великий стратег, советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер предложил Ричарду Никсону нормализовать отношения с азиатской страной. В 1971 и 1972 годах он летал в Пекин, чтобы подготовить визит Никсона, который состоялся в 1972 году.

Сближению Китая и США очень помог конфликт Китая с Советским Союзом. За два года до поездки Киссинджера на острове Доманском на реке Уссури в борьбе за территории столкнулись советская и китайская армии. Погибли десятки военных с советской стороны и сотни - с китайской. Используя раскол в соцлагере, США сблизились с КНР. Конечно, нормализация отношений пошла не сразу, это произошло лишь в 1979 году, однако стратегия оправдалась сполна: социалистический блок начало рвать изнутри. В том самом 79-м году, когда Картер восстановил дипотношения с Пекином, СССР и Китай окончательно разругались из-за того, что Кремль поддержал Вьетнам в войне с КНР.

Эта историческая справка нужна была для того, чтобы показать корни нынешнего противостояния китайцев с американцами. После нормализации с Западом китайская экономика начала медленно, но верно расти. Конечно, без реформ Дэн Сяопина Китай так и остался бы маленьким цехом регионального масштаба. Однако грамотный, осторожный и частичный переход к рыночной экономике вместе с открытием торговых путей на Запад позволил Китаю буквально за 20 лет совершить стремительный рывок. С 1990 по 2000 год китайский ВВП вырос в 4 раза, в следующие 10 лет - в 6 раз. А сейчас по паритету покупательной способности уже обогнал экономику США.

Все эти годы Китай наводнял Америку и Европу дешевыми товарами. Страны Запада не могли экспортировать в Китай столько же, что создавало у них дефицит торгового баланса. Так что у Дональда Трампа уже не было иного выхода, кроме как сокращать этот разрыв. Пришлось повышать таможенные сборы на китайские товары. С приходом к власти его противника Байдена ничего кардинально не изменилось. Тарифы все еще в силе. Это глубинные процессы, не зависящие от предпочтения политиков. К слову, то же самое произошло в Афганистане. Хотя Байден и Трамп с утра до вечера клеймили друг друга, но оба поддержали вывод американских войск из Афганистана.

Китайско-американские проблемы не ограничиваются торговлей. В стратегии национальной безопасности США и документах НАТО Китай значится одним из двух противников, наряду с Россией. Америка недовольна тем, что растущий экономически Китай подминает под себя страны Восточной Азии, строит искусственные острова, укрепляет армию и флот, наращивает ракетный арсенал и ломает сопротивление Тайваня и Гонконга. Все это совсем не нравится американскому истеблишменту.

Как отмечает американский философ Ноам Хомски в своем труде "Кто правит миром", военное присутствие в тихоокеанских странах служит одним из трех столпов американского могущества в мире наряду с присутствием в Европе и на Ближнем Востоке. Если Китай будет и дальше расти и укрепляться в военном плане, он сможет подорвать американское могущество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учитывая желание Европы строить свою армию и уход Америки из Ирака, Афганистана и Сирии, все это может положить конец присутствию США в Евразии уже в ближайшие пару десятилетий.

Так что не стоит удивляться тому, что китайский президент не хочет пожимать руку Джо Байдену, который, как и все другие американские президенты, никогда не смирится с тем, что Китай стал крупным игроком в мировой политике и претендует на звание нового Царя Горы.