Перестрелка произошла у двух отделений полиции в Арташате

Перестрелка произошла накануне вечером в Арташате, об этом пишут армянские СМИ.

Инцидент случился напротив магазина цветов, рядом с Араратским областным полицейским управлением и Арташатским полицейским отделением, около 22:00 (21:00 мск), сообщает Shamshyan.com.

Между 47-летним и 45-летним жителями Араратской области Сережей Т. и Кареном А. вспыхнула ссора, в ходе которой первый вытащил пистолет и сделал шесть выстрелов.

Получил ли ранения его оппонент, неизвестно.