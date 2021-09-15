Перестрелка произошла у двух отделений полиции в Арташате
Перестрелка произошла накануне вечером в Арташате, об этом пишут армянские СМИ.
Инцидент случился напротив магазина цветов, рядом с Араратским областным полицейским управлением и Арташатским полицейским отделением, около 22:00 (21:00 мск), сообщает Shamshyan.com.
Между 47-летним и 45-летним жителями Араратской области Сережей Т. и Кареном А. вспыхнула ссора, в ходе которой первый вытащил пистолет и сделал шесть выстрелов.
Получил ли ранения его оппонент, неизвестно.
Вестник Кавказа
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