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Завтра в Анапе стартует Кубок России по пляжному футболу

Завтра в Анапе стартует Кубок России по пляжному футболу

Уже завтра Анапа примет Кубок России по пляжному футболу-2021, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта. 

Одиннадцать дней, с 16 по 26 сентября, 24 команды из Краснодара, Анапы, Москвы, Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону и других городов России будут выяснять сильнейшего на стадионе для пляжных видов спорта, - передает "АиФ-Юг". 

Стать зрителями соревнований могут все желающие - матчи будут проходить ежедневно с 10:00 до 18:00, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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