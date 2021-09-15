В Грузии разразился скандал из-за слежки за Церковью

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили охарактеризовал как заговор против государства и церкви опубликованную в СМИ информацию о тайной слежке, которая велась за священнослужителями.

"Это прямой заговор против государства и церкви со стороны деструктивной оппозиции, (Михаила) Саакашвили, и, к сожалению, во всем этом заговоре есть и следы других предателей. Хочу сказать нашему населению, что это прямая вражда против церкви, против священников. Это попытка их дискредитации. Это заговор против нашего государства, что совершенно недопустимо и, безусловно, государство ответит на это именем закона и назовет все своими именами", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Он выразил сожаление в связи с тем, что телеканалы активно раздувают эту тему.

Гарибашвили заверил, что участники расследования изучат все версии, включая возможную причастность к делу бывшего премьера Георгия Гахария и экс-заместителя Службы госбезопасности Грузии Александра Ходжеванишвили. Премьер-министр напомнил, что последний курировал очень важные подразделения СГБ, так что они имели доступ к огромному массиву информации, в том числе - к службе прослушки.

Тем не менее, обратил внимание политик, он не хочет, за неимением проверенных данных, озвучивать домыслы и поспешные выводы.

"Следствие установит - это фальсификация, фабрикация или мы имеем дело с еще более тяжелым преступлением", - пообещал Гарибашвили.

Оппозиция также выражает обеспокоенность в связи со вскрывшимися фактами. Так, представители молодежного крыла оппозиционной партии "Лело для Грузии" устроили акцию протеста у здания СГБ, они стояли с плакатами, на которых было написано "Нас опять слушают", "Большой брат следит за тобой", "Пусть прекратится незаконная слежка" и т. п.

"Мы планируем в ежедневном режиме продолжить борьбу против этой злой системы", - сказал один из демонстрантов.

Напомним, ранее оппозиционные телеканалы, ссылаясь на экс-чиновника СГБ, распространили сообщение о тайной слежке за несколькими сотнями представителей грузинского духовенства, результатом которой стали более чем 3 тыс файлов.

Генеральная Прокуратура Грузии начала расследование, открыто уголовное дело по статье "Нарушение тайны частной коммуникации".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, скандал является атакой на действующие власти Грузии. "По закону Грузии, только в случае решения суда возможна организации прослушки, если соответствующие следственные органы смогут доказать, что такое действие необходимо. Теперь же стало совершенно очевидно, что людей прослушивали и после того, как Саакашвили бежал из Грузии, слушали все эти годы, пока у власти находится "Грузинская мечта". Заметьте, опубликованы вполне обычные разговоры, люди просто говорят друг с другом и все – но кто дал право за ними подслушивать? Разве было обращение в суд? Так что это атака на власти", - сказал он.

"Во вторую очередь скандал влечет за собой, вне зависимости от того, что содержится на записях, определенную дискредитацию Церкви. Впрочем, дискредитация не касается патриарха – католикос-патриарх является человеком-символом, и на его авторитете такие скандалы не отражаются. Отразится на доверии к Церкви в целом, которой сейчас доверяют порядка 79% граждан (больше – только армии), но все-таки несильно. В первую очередь это удар оппозиции по "Мечте", оппозиционеры уже вовсю кричат, что слежка велась с позволения и даже потакания Бидзины Иванишвили, что власть прослушивает всех и вся, записываете эпизоды частной интимной жизни и тому подобное", - обратил внимание Петре Мамрадзе.

Однако вряд ли скандал повлияет на выборы. "Какой бы ни был замысел того, кто дал такую утечку, надо понимать, что народ уже устал. В прежние годы во всех слоях общества обсуждали каждый скандал и осуждали виновных – но сейчас, после того как много раз было сказано, что можно все имитировать и устроить что угодно, омерзение уже направлено не против нарушающих законы, а против тех, кто распространяет. Конечно, возможно, что что-то поднимет народ, но этот скандал не окажет большого влияния на рейтинг "Мечты" и рост популярности какой-нибудь другой силы. В основном, людям просто мерзко, они ощущают отвращение к тому, кто такими вещами занимается", - заключил политолог.