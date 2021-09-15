Путин обсудит с Совбезом участие России в международных организациях

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить участие в международных организациях.

"Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес", - сказал глава государства на оперативном совещании с Совбезом.

По словам Путина, это связано с ключевыми направлениями российской внешней политики и решений вопросов в сфере безопасности. "Особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане", - цитирует президента РИА Новости.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.