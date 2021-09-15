Власти Тбилиси все же достроят жилой комплекс в центре столицы

Жилой комплекс в центре Тбилиси, который превратился в долгострой из-за компании "Центр поинт", все же будет достроен, - заявил сегодня мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Свои квартиры в ЖК ждут около 15 лет около шести тысяч грузинских семей, и для них "период безнадежности и мучений" наконец закончился, - заверил Каладзе, сообщив, что мэрия подписала меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов.

"С радостью и гордостью хочу сообщить, что проблема решена - все пострадавшие семьи и люди получат свое собственное жилье. Решения были найдены для всех объектов. В настоящее время ведутся ремонтные, строительные работы и процедуры по выдаче разрешений. Мы, мэрия Тбилиси, являемся гарантом того, что все объекты будут сданы качественно и в срок", – заявил Каладзе, цитирует его Sputnik Грузия.

От имени мэрии Тбилиси ее глава подписал меморандум с четырьмя компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов. Меморандум также подписал руководитель компании CMC Georgia Георгий Каразанашвили – компания будет осуществлять надзор над проведением ремонтных работ.