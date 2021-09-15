WADA может разрешить спортсменам курить марихуану
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит отмену запрета на курение марихуаны для спортсменов.
Научное исследование, по итогам которого каннабис может быть исключен из списка запрещенных веществ, стартует в 2022 году. В WADA хотят выяснить степень влияния каннабиноидов на достижение спортсменами определенных спортивных результатов. При этом спортсменам могут разрешить употребление марихуаны не раньше 2023 года, передает Reuters.
С предложением снять запрет на употребление марихуаны выступило в июле 2021 года Американское антидопинговое агентство (USADA). Причиной для этого стало отстранение 21-летней американской легкоатлетки Ша'Кэрри Ричардсон от участия в Олимпийских играх в Токио.
Спортсменка показала лучший результат в беге на 100 м в отборочных соревнованиях на Олимпиаду, однако в ее допинг-пробе нашли следы марихуаны. Из-за этого легкоатлетка была отстранена на один месяц, а ее результаты аннулировали. Сама Ричардсон заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после смерти матери.
Вестник Кавказа
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