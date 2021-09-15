ДТП в Намагане унесло жизнь третьеклассника

В Намангане произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-2101", в котором погиб ученик третьего класса. Об этом сообщили в пресс-службе УБДД УВД Наманганской области.

Авария случилась13 сентября примерно в 18:40 по местному времени в махалле "Келажак тонги".

Как отмечается, водитель "ВАЗ-2101" совершил наезд на ученика школы №63, переходившего дорогу. В результате столкновения мальчика госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости правой ноги. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

По данному факту ведется расследование, передает Гатзета.uz.