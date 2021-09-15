Крымские археологи обнаружили коллекцию украшений знати III века

Археологи Крымского федерального университета на раскопках в могильнике Опушки обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века н.э., выполненную в сердоликовом стиле: одну пару серег, три браслета и два нагрудных украшения, - сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов, передает пресс-служба вуза.

Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они были обнаружены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры, а по наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.

"Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры", – рассказал ученый, передает "АиФ-Крым".

Также археологи нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

Могильник Опушки стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Сейчас археологи исследовали 1/7 могильника и надеются, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур, – добавил Игорь Храпунов.