Пожилой хулиган просто так выстрелил в ребенка в Кировской области

Житель Кировской области открыл стрельбу по играющим на улице детям из пневматической винтовки. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по региону.

В субботу 11 сентября 60-летний житель пгт. Верхошижемье был у себя дома. Днем в какой-то момент мужчина заметил несовершеннолетних, которые играли около его дома.

"Он вышел во двор и, используя малозначительный повод, в присутствии посторонних лиц, беспричинно, из хулиганских побуждений, произвел один выстрел из пневматической винтовки в сторону несовершеннолетних", - отметили в управлении.

При этом агрессор попал десятилетнему мальчику в ногу, причинив ему физическую боль, от выстрела остались ссадина и синяк.

По итогам проверки в отношении мужчины было открыто уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Винтовка изъята. Идет расследование.