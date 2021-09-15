ОДКБ поможет Таджикистану при обострении ситуации на границе с Афганистаном

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажут помощь Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Он отметил, что ситуация в Афганистане особенно беспокоит ОДКБ. "Все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь", - цитирует генсека организации ТАСС.

Кроме того, он отметил, что ОДКБ также призывает мировое сообщество расширить гуманитарную помощь населению Афганистана. "В совместном заявлении стран ОДКБ содержится призыв к мировому сообществу в расширении гуманитарной помощи афганскому населению, в котором он крайне нуждается", - подытожил Зась.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.