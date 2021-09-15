Два законспирированных казино уничтожили во Владикавказе (ВИДЕО)

Правоохранители ликвидировали два игорных клуба во Владикавказе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Заведения вели незаконную деятельность с помощью сети интернет. Организаторы - мужчины 1985 и 1988 гг.р. - предоставляли возможность играть в азартные игры в помещениях на улице Маркова и Кирова, требующегося разрешения у них не было.

"Игровые залы функционировали в закрытом режиме с соблюдением конспирации. Клиенты могли попасть в заведения по приглашениям в мессенджерах или закрытых группах в социальных сетях", - пояснили в полиции.

В результате обыска оперативники нашли и изъяли 46 единиц игрового оборудования, сотовые телефоны, деньги и черновые записи с бухгалтерской отчетностью, которые могут стать доказательством незаконной деятельности.

Сейчас выясняется, какой доход организаторы незаконно получили от игровой деятельности. Собранные правоохранителями материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.