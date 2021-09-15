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Два законспирированных казино уничтожили во Владикавказе (ВИДЕО)

Два законспирированных казино уничтожили во Владикавказе (ВИДЕО)

Правоохранители ликвидировали два игорных клуба во Владикавказе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Заведения вели незаконную деятельность с помощью сети интернет. Организаторы - мужчины 1985 и 1988 гг.р. - предоставляли возможность играть в азартные игры в помещениях на улице Маркова и Кирова, требующегося разрешения у них не было.

"Игровые залы функционировали в закрытом режиме с соблюдением конспирации. Клиенты могли попасть в заведения по приглашениям в мессенджерах или закрытых группах в социальных сетях", - пояснили в полиции.

В результате обыска оперативники нашли и изъяли 46 единиц игрового оборудования, сотовые телефоны, деньги и черновые записи с бухгалтерской отчетностью, которые могут стать доказательством незаконной деятельности.

Сейчас выясняется, какой доход организаторы незаконно получили от игровой деятельности. Собранные правоохранителями материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

 

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Вестник Кавказа

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