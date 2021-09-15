Отцу и сыну Арашуковым до января продлили арест

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков останутся под арестом до 7 января – такое решение сегодня принял Мосгорсуд.

5 октября состоится очередная попытка отбора присяжных для рассмотрения уголовного дела в отношении них, - сообщает ТАСС.

Напомним, Рауль Арашуков и восемь руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении газа на сумму 3,8 млрд рублей, а также растрате 747 млн рублей. Арашуковы также обвиняются в организации в 2010 году в Черкесске убийств представителя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, препятствовавших деятельности преступного сообщества.