Местные выборы в Грузии проведут с двумя новшествами

Подсчет голосов на большей части избирательных участков на местных выборах в Грузии впервые будет сниматься на видео, рассказал председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.

"Помимо того, что весь этот процесс будет записан, все эти видеозаписи будут опубликованы в онлайн-пространстве", - цитирует его Sputnik Грузия.

Съемка будет вестись на 3,2 тыс избирательных участков из 3 673.

Каландаришвили сообщил о еще одном нововведении: в течение шести дней со дня голосования все окружные избиркомы, также под камеру, пересчитают результаты на случайно выбранных пяти участках.

Напомним, местные выборы в Грузии состоятся 2 октября.