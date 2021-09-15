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В половину домов москвичей дали тепло

В половину домов москвичей дали тепло

Столичные коммунальные службы включили отопление в половине жилых домов и свыше 60% социальных объектов столицы, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50% жилых домов и 63% социальных объектов, - рассказал он, передает "Интерфакс".

Процедура включения отопления занимает несколько дней, технологический срок - пять суток", - добавил заммэра.

Напомним, первыми отопление в столице получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, а затем и предприятия торговли и промышленности города.

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Вестник Кавказа

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