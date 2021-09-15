В Астрахани завершился VI Каспийский медиафорум

В Астрахани состоялся VI Каспийский медиафорум. В главном медийном событии Каспийского региона, проходившем с 9 по 11 сентября, приняли участие более 300 делегатов. Это представители СМИ, политологи, эксперты и аналитики из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

В этом году темой форума стали этнокультурные коммуникации в медиапространстве, а также экологический и этнокультурный туризм.

Организаторами мероприятия выступили правительство Астраханской области, Ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований Каспий-Евразия" и политологический центр "Север-Юг" при поддержке Россотрудничества и Ростуризма. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В частности, на мероприятии выступили полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол Ирана в России Казем Джалали, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, советник председателя государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде, зампред правительства Дагестана Муслим Телякавов, проректор Университета журналистика и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова.

В медиафоруме также участвовали ректор Академии телевидения и радио ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Фаик Гусиев (Азербайджан), обозреватель международного проекта "ЕвроМедиа" Александр Покатилов (Россия), председатель правления АО HK Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев (Казахстан), главный редактор ИА ТОППРЕСС Ержан Багдатов (Казахстан), программный директор телеканала "Хабар 24" Максат Ургенщбаев (Казахстан), руководитель фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев (Казахстан), начальник Управления информационной политики и информатизации Россотрудничества Надана Фридрихсон (Россия), директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде (Азербайджан), генеральный директор телеканала "Астрахань 24" Динара Межитова (Россия), президент межрегиональной общественной организации журналистов Маргарита Лянге (Россия), руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде (Азербайджан), телеведущая телеканала CBC Анастасия Лаврина (Азербайджан), выпускающий редактор проекта Artifex Яна Гарбовская (Россия), представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко, корреспондент отдела международной политики медиагруппы "Комсомольская правда" Мария Брек (Россия) и другие.