Путин и Токаев обсудили Афганистан

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика", - сказано в нем.

Кроме того, главы государств коснулись ряда актуальных тем двусторонних отношений, в том числе - совместного противодействия распространению коронавируса.

Путин и Токаев также условились о продолжении контактов.