Керченским вандалам не понравились обновленные вазы на Митридатской лестнице

Неизвестные разбили несколько ваз на Митридатской лестнице в Керчи, - сообщили в пресс-службе МВД РФ по республике.

Сообщение об акте вандализма на недавно открытой после масштабной реконструкции достопримечательности поступило минувшей ночью.

"Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав имеющиеся следы противоправной деятельности", - уточнили в МВД региона, передает "АиФ-Крым".

Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняя причастных к данному нарушению.