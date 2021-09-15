Керченским вандалам не понравились обновленные вазы на Митридатской лестнице
Неизвестные разбили несколько ваз на Митридатской лестнице в Керчи, - сообщили в пресс-службе МВД РФ по республике.
Сообщение об акте вандализма на недавно открытой после масштабной реконструкции достопримечательности поступило минувшей ночью.
"Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав имеющиеся следы противоправной деятельности", - уточнили в МВД региона, передает "АиФ-Крым".
Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняя причастных к данному нарушению.
Вестник Кавказа
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