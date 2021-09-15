Мехрибан Алиева поздравила детей и молодежь с Днем знаний

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских школьников и студентов с Днем знаний. Соответствующее сообщение размещено на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие школьники и студенты! Искренне поздравляю вас с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет ярким, запоминающимся, плодотворным и принесет вам много знаний, успехов и достижений!" - пожелала Мехрибан Алиева.

Она выразила благодарность всем педагогам, помогающим ученикам приобретать необходимые знания и навыки, а также развивать таланты и способности.

"Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, усердия, прекрасного настроения и отличных оценок!" - обратилась первый вице-президент.