Турецкие ВС нейтрализовали четырех террористов на севере Ирака

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в зоне проведения операции Pence-Simsek на севере Ирака. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В операции были задействованы средства огневой поддержки и вертолеты ATAK разработки Турции.

В ведомстве также подчеркнули, что Турция продолжает решительную борьбу с террористами на севере Ирака, передает агентство Anadolu.