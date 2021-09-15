Кремль: нового локдауна в России не будет

В настоящее время о локдауне из-за коронавируса в России нет речи, рассказал в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о мерах, связанных с новой волной, которую вирусологи ожидают в конце сентября.

Представитель Кремля добавил, что у медиков всегда существуют разные мнения. "Что касается ожидания новой волны, какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений", - добавил Песков.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вирусолог Алексей Аграновский, локдаун требуется в первую очередь для того, чтобы не допустить переполнения больниц. Поскольку даже в худшие дни третьей волны коронавируса в России переполнения не произошло, локдаун в стране не повторился.

"До некоторой степени локдаун помогает замедлить развитие эпидемии – однако он только откладывает заболевание, а не защищает от него. В борьбе с инфекцией главное – это все-таки вакцинация. Текущий штамм коронавируса "дельта" настолько заразен, что уйти от него с помощью локдаунов нельзя, только заболеть чуть позже", - сообщил он.

Власти отказались от практики локдауна по нескольким причинам. "Во-первых, власть всегда смотрит не только на какую-то практическую пользу (остановить эпидемию), но и на реакцию людей. Все уже устали от пандемии, что, конечно, не хорошо. Ужасно, что сейчас по 700-800 человек в день умирает от коронавируса и сопутствующих расстройств здоровья, но все к этому привыкли. Принимая это во внимание, власти локдаун и не вводят", - сказал Алексей Аграновский.

"Также важно, что от локдауна всегда страдает экономика во всех странах, и РФ тут не исключение. Поскольку локдауны вводят, в основном, для того, чтобы не было медицинского коллапса, чтобы не создалось столпотворение в Коммунарке и других инфекционных больницах по стране, при должной подготовке инфраструктуры необходимость в них отпадает. В конце концов, это лишь отложенная мера защиты людей, без вакцинации они когда-то все равно выходят на улицы и заражаются", - заключил врач.