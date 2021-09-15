Цой сделал прививку от гриппа

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что сделал прививку от гриппа.

"Традиционно получил ежегодную прививку от гриппа. В прошлом году простудных заболеваний не было после прививки", - написал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что 15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. "Желаем всем здоровья!" - добавил Цой.

Напомним, вакцинация против ОРВИ и гриппа в Казахстане продлится с 15 сентября до 15 ноября.