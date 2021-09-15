Песков рассказал о здоровье самоизолировавшегося Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии ушедшего на самоизоляцию после контактов с коронавирусными больными Владимира Путина.

По его словам, глава государства "чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров".

Песков подчеркнул, что президент продолжает работать, самоизоляция не повлияла на его рабочий график.

Он добавил, что в обычном режиме работает не только глава государства, но и вакцина "Спутник V", которой он ранее привился.

"Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше", - отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что Владимир Путин из соображений безопасности не подключался к программе соцмониторинга: президент в принципе не пользуется гаджетами.