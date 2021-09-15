Врач рассказал, как изменить рацион с наступлением холодов

В холодное время года рацион должен содержать больше жирной рыбы, бобовых и растительных масел, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Жиры хорошо восполняют энергию и помогают поддерживать иммунитет", - напомнил медик.

Он перечислил необходимые в холод продукты. "Обязательно нужно включать в рацион источники "полезных" жиров: жирную рыбу, растительные масла - оливковое, льняное, подсолнечное, нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые", - рекомендовал Тяжельников.

Чтобы эти продукты лучше усваивались, употреблять их стоит в утреннее и дневное и время. "Днем печень выделяет наибольшее количество желчи, необходимое для переваривания жиров и белков. Поэтому суточную норму следует употреблять преимущественно в утренние и дневные часы", - объяснил специалист.

Избегать в рационе стоит покупных сладостей - выпечки, печений, тортов, кексов и прочего. Эти продукты содержат трансжиры.