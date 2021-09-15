Главная » Новости

У фермера в Узбекистане нашли 800 кустов конопли

У фермера в Узбекистане нашли 800 кустов конопли

В Ташкентской области сотрудники правоохранительных органов поймали фермера, занимавшегося выращиванием конопли. Об этом сообщили в Следственном департаменте.

Как отмечается, при осмотре дома 38-летнего жителя Ахангаранского района была обнаружена плантация конопли площадью 200 кв м, а также 59 кустов, высаженных среди посевов кукурузы.

В общей сложности у фермера конфисковали 803 куста и 171 грамма измельченного растения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.

685 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!