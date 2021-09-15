Назван эффективный способ уснуть за две минуты

Одна из "секретных" техник засыпания, которая применяется в армии США, описана в книге Ллойда Бада Уинтера Relax and Win: Championship Performance. Эта методика помогает быстро уснуть 96% людей.

Чтобы натренироваться засыпать за две минуты потребуется шесть недель практики, однако быстрее расслабиться и окунуться в сон получится, скорее всего, уже с первого раза.

Методика состоит из семи шагов. Нужно поочередно расслабить все мышцы лица, включая язык, челюсти и мышцы вокруг глаз; до упора опустить плечи, выпрямить руки вдоль тела и расслабить их; на выдохе расслабить грудь, затем ноги, начиная с бедер. После того, как тело будет полностью расслаблено, нужно отвести 10 секунд на то, чтобы отключиться от тревожных мыслей и успокоить разум. Далее следует представить, что вы лежите в лодке, покачивающейся в чистой и спокойной воде озера, над вами ясное голубое небо; вообразить себя в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате. Последний шаг крайне важен, необходимо несколько раз за 10 секунд повторить про себя фразу "не думай".

По мнению медиков, самый важный фактор, помогающий быстро заснуть - отключение мыслей. Для этого можно использовать медитацию, музыку, ароматерапию.