Главная » Новости

Донские "банкиры" за три года вывели в тень полтора миллиарда

Донские &quot;банкиры&quot; за три года вывели в тень полтора миллиарда

Ростовские правоохранители пресекли деятельность криминальной группировки, выведшей в теневой оборот и обналичившей более 1,5 млрд рублей, - сообщил информированный источник.

"Пресечена деятельность группы, действовавшей в двух субъектах РФ. По предварительный данным, в теневой оборот с 2019 по 2021 год вывели более 1,5 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей)", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Преступники осуществляли незаконные банковские операции через подконтрольные им фирмы, - добавил источник.

Официальной информации по данному факту в агентство пока не поступало.

660 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!