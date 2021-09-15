Донские "банкиры" за три года вывели в тень полтора миллиарда

Ростовские правоохранители пресекли деятельность криминальной группировки, выведшей в теневой оборот и обналичившей более 1,5 млрд рублей, - сообщил информированный источник.

"Пресечена деятельность группы, действовавшей в двух субъектах РФ. По предварительный данным, в теневой оборот с 2019 по 2021 год вывели более 1,5 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей)", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Преступники осуществляли незаконные банковские операции через подконтрольные им фирмы, - добавил источник.

Официальной информации по данному факту в агентство пока не поступало.