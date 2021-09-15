Аксенов рассказал, что думает о своих "отставках"
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал регулярно возникающие слухи о своей якобы отставке.
"Я никуда не собирался. У меня всегда два варианта: по решению главы государства, если моя работа (будет - ред.) признана неэффективной, либо в результате выборов, если это признают крымчане", - пояснил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Политик обратил внимание, что не хочет подводить ни президента, ни жителей республики, это его единственная цель.
Появление слухов о его отставке Аксенов назвал "нормальным процессом".
Вестник Кавказа
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