Аксенов рассказал, что думает о своих "отставках"

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал регулярно возникающие слухи о своей якобы отставке.

"Я никуда не собирался. У меня всегда два варианта: по решению главы государства, если моя работа (будет - ред.) признана неэффективной, либо в результате выборов, если это признают крымчане", - пояснил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Политик обратил внимание, что не хочет подводить ни президента, ни жителей республики, это его единственная цель.

Появление слухов о его отставке Аксенов назвал "нормальным процессом".